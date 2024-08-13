Реал нацелился на олимпийского чемпиона для усиления центра защиты
Кристиан Москера может покинуть «Валенсию»
Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой, сообщает издание Fichajes.
По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста на данном этапе маловероятен, но королевский клуб продолжит следить за игроком.
В сезоне 2023/24 Кристиан Москера провел 38 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Летом Кристиан Москера принял участие в Олимпийских играх 2024 в составе сборной Испании и выиграл золотую медаль, хотя и сыграл лишь 1 поединок на групповом этапе.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Палмейраса» Витором Рейсом.
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