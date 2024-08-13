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Испания
13 августа 2024, 10:07 |
581
0

Реал нацелился на олимпийского чемпиона для усиления центра защиты

Кристиан Москера может покинуть «Валенсию»

13 августа 2024, 10:07 |
581
0
Реал нацелился на олимпийского чемпиона для усиления центра защиты
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Москера

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником испанской «Валенсии» Кристианом Москерой, сообщает издание Fichajes.

По информации источника, трансфер 20-летнего футболиста на данном этапе маловероятен, но королевский клуб продолжит следить за игроком.

В сезоне 2023/24 Кристиан Москера провел 38 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Летом Кристиан Москера принял участие в Олимпийских играх 2024 в составе сборной Испании и выиграл золотую медаль, хотя и сыграл лишь 1 поединок на групповом этапе.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Палмейраса» Витором Рейсом.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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