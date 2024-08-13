Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
Главный тренер житомирян научил команду доминировать, когда она страдает
Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур раскрыл секрет сенсационной победы команды над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги:
«Я не могу сказать, что по состоянию на утро 12 августа мы успели что-то проанализировать. Процесс анализа продолжается. Это если мы говорим о профессиональном анализе нашим штабом. После игры вчера было ментальное истощение. Было трудно спать, я недавно проснулся и на анализ еще не было времени.
Но мы не сможем всю игру пытаться навязывать то, что мы хотим. Это нормально, потому что этому будут мешать действия соперника. Также важную роль играет и наше физическое состояние. Вчера оно дало о себе знать, но в первом тайме было много эпизодов, где ребята делали то, о чем мы говорили. Мы понимали, что сопернику это очень не нравится. Во втором тайме контекст немного изменился, нам пришлось пытаться доминировать, но уже при другой игре, ближе к нашим воротам. Когда я пришел в клуб, я говорил, что нам надо научиться доминировать, когда мы страдаем. Это возможно.
И вчера эти два фактора сказались. Первый: это когда мы навязали то, что хотели сопернику. Второй: когда соперник начал навязывать свою игру из-за того, что мы в поиске своих оптимальных кондиций, то мы с честью отстрадали и победили».
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