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  4. Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
Украина. Премьер лига
13 августа 2024, 09:17 |
98
0

Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером

Главный тренер житомирян научил команду доминировать, когда она страдает

13 августа 2024, 09:17 |
98
0
Ашур раскрыл секрет сенсационной победы Полесья над Шахтером
ФК Полесье. Имад Ашур

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур раскрыл секрет сенсационной победы команды над донецким «Шахтером» (1:0) в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Я не могу сказать, что по состоянию на утро 12 августа мы успели что-то проанализировать. Процесс анализа продолжается. Это если мы говорим о профессиональном анализе нашим штабом. После игры вчера было ментальное истощение. Было трудно спать, я недавно проснулся и на анализ еще не было времени.

Но мы не сможем всю игру пытаться навязывать то, что мы хотим. Это нормально, потому что этому будут мешать действия соперника. Также важную роль играет и наше физическое состояние. Вчера оно дало о себе знать, но в первом тайме было много эпизодов, где ребята делали то, о чем мы говорили. Мы понимали, что сопернику это очень не нравится. Во втором тайме контекст немного изменился, нам пришлось пытаться доминировать, но уже при другой игре, ближе к нашим воротам. Когда я пришел в клуб, я говорил, что нам надо научиться доминировать, когда мы страдаем. Это возможно.

И вчера эти два фактора сказались. Первый: это когда мы навязали то, что хотели сопернику. Второй: когда соперник начал навязывать свою игру из-за того, что мы в поиске своих оптимальных кондиций, то мы с честью отстрадали и победили».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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