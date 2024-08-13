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  4. Очередной талант. Реал интересуется 18-летним бразильцем
Испания
13 августа 2024, 08:40 |
363
0

Очередной талант. Реал интересуется 18-летним бразильцем

Витор Рейс может покинуть «Палмейрас»

13 августа 2024, 08:40 |
363
0
Очередной талант. Реал интересуется 18-летним бразильцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Рейс

Мадридский «Реал» интересуется центральным защитником бразильского «Палмейраса» Витором Рейсом, сообщает испанское издание AS.

По информации источника, пока интерес «сливочных» к 18-летнему футболисту не является предметным, ведь контактов между клубами до сих пор не было.

Трансфер Витора Рейса мог бы стать уже пятым по маршруту Бразилия – «Реал» в последние годы. До Рейса королевский клуб приобрел Винисиуса, Родриго, Рейньера и Эндрика.

В 2024 году Витор Рейс провел 11 матчей за первую команду «Палмейраса», отметившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости игрока.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Родри.

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Дмитро Вербинський Источник: AS
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