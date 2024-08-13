Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:

«Если «Динамо» покажет футбол, как и в первом матче – будет иметь постоянный контроль мяча, сможет быстро переходить из обороны в атаку и надежно обороняться, тогда команда забьет необходимые голы и пройдет дальше. Я буду болеть только за «Динамо». Точный прогноз дать не могу, но желаю, чтобы «Динамо» прошло дальше».

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.