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  4. Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Лига чемпионов
13 августа 2024, 07:37 |
406
2

Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс

Бывший защитник киевлян желает, чтобы столичный клуб одержал победу

13 августа 2024, 07:37 |
406
2
Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Владислав Ващук

Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:

«Если «Динамо» покажет футбол, как и в первом матче – будет иметь постоянный контроль мяча, сможет быстро переходить из обороны в атаку и надежно обороняться, тогда команда забьет необходимые голы и пройдет дальше. Я буду болеть только за «Динамо». Точный прогноз дать не могу, но желаю, чтобы «Динамо» прошло дальше».

Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Владислав Ващук
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Умник
Ой иудушка хочет быть полезным.
Выходит патриотично но не искренне.
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Первый Среди Равных
Я знаю 100% за рахунок чого Динамо може пройти Рейнджерс. За рахунок більшої кількості забитих голів.
Не дякуйте. 
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