Ващук рассказал, за счет чего Динамо может пройти Рейнджерс
Бывший защитник киевлян желает, чтобы столичный клуб одержал победу
Бывший защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25 против шотландского «Рейнджерс»:
«Если «Динамо» покажет футбол, как и в первом матче – будет иметь постоянный контроль мяча, сможет быстро переходить из обороны в атаку и надежно обороняться, тогда команда забьет необходимые голы и пройдет дальше. Я буду болеть только за «Динамо». Точный прогноз дать не могу, но желаю, чтобы «Динамо» прошло дальше».
Матч «Рейнджерс» – «Динамо» Киев состоится 13 августа в 21:45 по киевскому времени. Первая встреча закончилась с ничейным счетом 1:1.
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