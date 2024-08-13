Стала известна судьба клуба Первой лиги после ликвидации Прометея
Черновицкая Буковина готовится к сезону в штатном режиме
Президент СК «Прометей» из Днепра Владимир Дубинский сообщил, что клубные волейбольные и баскетбольные команды, которые в последние годы были на виду в Украине, прекращают существование.
Напомним, что именно фирмы, владельцем которых является Дубинский, являются главными спонсорами и перволиговой футбольной «Буковины», которая в этом сезоне собирается завоевать путевку в УПЛ.
Как стало известно Sport.ua, существованию «Буковины», которая 12 августа получила право выступать в третьем предыдущем раунде Кубка Украины, ничто не угрожает. Команда готовится к сезону без изменений. Важно то, что у «Буковины» еще есть семь спонсоров, которые дислоцируются в Черновцах. И даже если Владимир Дубинский вдруг потеряет интерес к футболу, «Буковина» все равно останется на плаву. Вот только об амбициозных планах, наверное, придется забыть.
Напомним, что 12 августа владелец «Буковины» Владимир Дубинский сообщил, что Департамент стратегических расследований Украины провел обыски в СК «Прометей», «Академия Прометей» и их спортивных подразделениях. После этого владелец спортивных клубов сообщил, что прекращает финансирование волейбольного и баскетбольного клубов.
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