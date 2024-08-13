Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна судьба клуба Первой лиги после ликвидации Прометея
Украина. Первая лига
13 августа 2024, 03:19 |
331
0

Стала известна судьба клуба Первой лиги после ликвидации Прометея

Черновицкая Буковина готовится к сезону в штатном режиме

13 августа 2024, 03:19 |
331
0
Стала известна судьба клуба Первой лиги после ликвидации Прометея
ФК Буковина

Президент СК «Прометей» из Днепра Владимир Дубинский сообщил, что клубные волейбольные и баскетбольные команды, которые в последние годы были на виду в Украине, прекращают существование.

Напомним, что именно фирмы, владельцем которых является Дубинский, являются главными спонсорами и перволиговой футбольной «Буковины», которая в этом сезоне собирается завоевать путевку в УПЛ.

Как стало известно Sport.ua, существованию «Буковины», которая 12 августа получила право выступать в третьем предыдущем раунде Кубка Украины, ничто не угрожает. Команда готовится к сезону без изменений. Важно то, что у «Буковины» еще есть семь спонсоров, которые дислоцируются в Черновцах. И даже если Владимир Дубинский вдруг потеряет интерес к футболу, «Буковина» все равно останется на плаву. Вот только об амбициозных планах, наверное, придется забыть.

Напомним, что 12 августа владелец «Буковины» Владимир Дубинский сообщил, что Департамент стратегических расследований Украины провел обыски в СК «Прометей», «Академия Прометей» и их спортивных подразделениях. После этого владелец спортивных клубов сообщил, что прекращает финансирование волейбольного и баскетбольного клубов.

По теме:
КОПОЛОВЕЦ: «В Глазго динамовцы не должны наступить на те же грабли»
Ветераны Динамо проведут матч на Ивано-Франковщине
Кубок Украины. Минай, ЮКСА и Буковина вышли в третий раунд
Владимир Дубинский Буковина Черновцы инсайд Первая лига Украины ликвидация БК Прометей СК Прометей Днепр
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Олимпийские игры | 12 августа 2024, 06:05 54
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?

Сборные США и Китая взяли по 40 золотых медалей Олимпиады-2024

Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Футбол | 13 августа 2024, 02:07 0
Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт

Как оказалось, Винисиус Жуниор не отказал инвестиционному фонду Саудовской Аравии

Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 12.08.2024, 21:23
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 12.08.2024, 04:45
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12.08.2024, 12:58
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01
Футбол
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 1
Бокс
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
12.08.2024, 10:40 34
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
12.08.2024, 06:23 1
Футбол
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
11.08.2024, 08:30 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем