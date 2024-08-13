Стародубцева переиграла опытную соперницу на старте 100-тысячника в Кэри
Юлия одолела Нао Хибино в 1-м раунде соревнований ITF W100 в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 151) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W100 в Кэри (США).
В 1-м раунде украинка в двух сетах справилась с опытной японкой Нао Хибино (WTA 159).
ITF W100 Кэри. Хард. 1/16 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:4, 7:6 (7:2)
Это была первая встреча соперниц.
Во 1/8 финала соревнований в США Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Энн Ли – Арианне Хартоно.
На прошлой неделе Юлия добралась до четвертьфинала турнира в Ландисвилле идентичной категории. Забавно, что оба поединка на тех кортах она выиграла у представительниц Японии: Маи Хонтамы и Сары Саито.
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