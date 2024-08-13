Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева переиграла опытную соперницу на старте 100-тысячника в Кэри
ITF
13 августа 2024, 02:24 |
75
0

Стародубцева переиграла опытную соперницу на старте 100-тысячника в Кэри

Юлия одолела Нао Хибино в 1-м раунде соревнований ITF W100 в США

13 августа 2024, 02:24 |
75
0
Стародубцева переиграла опытную соперницу на старте 100-тысячника в Кэри
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 151) успешно стартовала на хардовом турнире ITF W100 в Кэри (США).

В 1-м раунде украинка в двух сетах справилась с опытной японкой Нао Хибино (WTA 159).

ITF W100 Кэри. Хард. 1/16 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Нао Хибино (Япония) – 6:4, 7:6 (7:2)

Это была первая встреча соперниц.

Во 1/8 финала соревнований в США Стародубцева сыграет против победительницы противостояния Энн Ли – Арианне Хартоно.

На прошлой неделе Юлия добралась до четвертьфинала турнира в Ландисвилле идентичной категории. Забавно, что оба поединка на тех кортах она выиграла у представительниц Японии: Маи Хонтамы и Сары Саито.

По теме:
Юлия Стародубцева – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева проиграла 110-й ракетке мира и вылетела из 100-тысячника в США
Стародубцева уверенно переиграла еще одну японку на турнире в США
Нао Хибино Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Футбол | 12 августа 2024, 12:58 4
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

Костюк покинет топ-20 рейтинга WTA, ее потеснит нейтральная теннисистка
Теннис | 11 августа 2024, 10:56 2
Костюк покинет топ-20 рейтинга WTA, ее потеснит нейтральная теннисистка
Костюк покинет топ-20 рейтинга WTA, ее потеснит нейтральная теннисистка

Диана Шнайдер неожиданно вышла в 1/2 финала в Торонто

ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»
Футбол | 12.08.2024, 21:59
ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»
ШОВКОВСКИЙ: «С Глазго у меня связаны приятные воспоминания»
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Олимпийские игры | 12.08.2024, 04:40
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Футбол | 12.08.2024, 10:43
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 24
Футбол
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01
Футбол
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
11.08.2024, 20:40 282
Футбол
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
«Думаю, что он победит». Джошуа назвал фаворита в реванше Усика и Фьюри
12.08.2024, 09:56 1
Бокс
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
11.08.2024, 04:23 1
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем