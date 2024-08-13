КЛАЙВЕР: «Я сразу нашел пространство и пробил по воротам»
Вингер львовского «Руха» прокомментировал победу в матче против киевской «Оболони»
Вингер львовского «Руха» Клайвер Габриэл ппрокомментировал победу в матче против киевской «Оболони» (4:0).
«Я очень ждал своего первого гола в УПЛ. В конце игры возник хороший момент после контратаки, и как только мяч попал ко мне, я сразу нашёл пространство и пробил по воротам.
«Оболонь» — это непростой соперник, и в прошлом сезоне «Рух» дважды сыграл вничью с этой командой. Это организованный коллектив с физически сильными игроками. Нам было сложно в начале игры, но во второй половине мы тоже показали хорошую физическую подготовку. «Рух» сумел одержать уверенную победу, и мы все довольны.
Я желаю своим одноклубникам скорейшего восстановления. Ситуация действительно непростая, так как мы потеряли ключевых игроков, но я считаю, что у нас очень хорошая команда, и хватает сильных футболистов, чтобы их заменить. Такие кадровые проблемы — это дополнительная мотивация проявить себя наилучшим образом».
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