Ждем в Майами? Месси обратился к экс-игроку Барселоны

Футболист «Интер Маями» Лионель Месси обратился с посланием к Сержи Роберто после его расставания с «Барселоной».

«Удачи на новом этапе!! Я желаю тебе всего наилучшего», – написал Лео своему экс-партнеру по «Барселоне»

Днем ранее 32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.

Интересно отметить, что в нынешнем клубе Месси играют сразу 3 легенды «Барселоны». Кроме Лео там также выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.