Ждем в Майами? Месси обратился к экс-игроку Барселоны
Лионель поддержал экс-партнера по «Барселоне» Сержи Роберто
Футболист «Интер Маями» Лионель Месси обратился с посланием к Сержи Роберто после его расставания с «Барселоной».
«Удачи на новом этапе!! Я желаю тебе всего наилучшего», – написал Лео своему экс-партнеру по «Барселоне»
Днем ранее 32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.
Интересно отметить, что в нынешнем клубе Месси играют сразу 3 легенды «Барселоны». Кроме Лео там также выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.
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