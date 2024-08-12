Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ждем в Майами? Месси обратился к экс-игроку Барселоны
Испания
12 августа 2024, 23:47 | Обновлено 12 августа 2024, 23:51
274
0

Ждем в Майами? Месси обратился к экс-игроку Барселоны

Лионель поддержал экс-партнера по «Барселоне» Сержи Роберто

12 августа 2024, 23:47 | Обновлено 12 августа 2024, 23:51
274
0
Ждем в Майами? Месси обратился к экс-игроку Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Футболист «Интер Маями» Лионель Месси обратился с посланием к Сержи Роберто после его расставания с «Барселоной».

«Удачи на новом этапе!! Я желаю тебе всего наилучшего», – написал Лео своему экс-партнеру по «Барселоне»

Днем ранее 32-летний футболист покинул каталонский клуб в связи с окончанием контракта. Защитник, являющийся воспитанником «Ла Масии», отдал клубу 18 лет своей карьеры.

Интересно отметить, что в нынешнем клубе Месси играют сразу 3 легенды «Барселоны». Кроме Лео там также выступают Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс.

По теме:
Два лидера Барселоны получили травму в товарищеском матче
Барселона разгромно проиграла Монако в товарищеском турнире
ФОТО. Месси с супругой опубликовали снимки с отпуска
Лионель Месси Барселона Сержи Роберто
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 августа 2024, 22:34 0
ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Александрия – 0:2. Ковалец и Альвина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура УПЛ

В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат
Футбол | 12 августа 2024, 16:52 8
В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат
В Кривбассе оценили некрасивый поступок Вернидуба после разгрома от Карпат

Владимир Баенко утверждает, что конфликт был вызван словами Лупашко

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 12.08.2024, 06:23
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Футбол | 12.08.2024, 10:40
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Нерукопожатный. Эмоции Вернидуба можно понять, но не стоит оправдывать
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Олимпийские игры | 12.08.2024, 04:40
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Спортсменка из Китая стала мультимедалисткой ОИ-2024. Сколько наград взяла?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 12
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
11.08.2024, 22:28
Олимпийские игры
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
11.08.2024, 20:35 8
Футбол
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 21
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
11.08.2024, 21:10 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем