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12 августа 2024, 22:51 |
1287
0

ФОТО. Месси с супругой опубликовали снимки с отпуска

Фотографии с моря Лионель опубликовал в своем Instagram

12 августа 2024, 22:51 |
1287
0
ФОТО. Месси с супругой опубликовали снимки с отпуска
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси поделился снимками с отпуска.

Фотографии с моря Лионель опубликовал в своем Instagram.

На фото можно заметить, что Месси уже не находится в специальном корсете для ноги, который он носил после травмы, полученной в финале Копа Америка.

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Алексей Тиньков Источник: Instagram
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