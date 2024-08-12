ФОТО. Месси с супругой опубликовали снимки с отпуска

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси поделился снимками с отпуска.

Фотографии с моря Лионель опубликовал в своем Instagram.

На фото можно заметить, что Месси уже не находится в специальном корсете для ноги, который он носил после травмы, полученной в финале Копа Америка.