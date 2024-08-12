Другие новости12 августа 2024, 22:51 |
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ФОТО. Месси с супругой опубликовали снимки с отпуска
Фотографии с моря Лионель опубликовал в своем Instagram
12 августа 2024, 22:51 |
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Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси поделился снимками с отпуска.
Фотографии с моря Лионель опубликовал в своем Instagram.
На фото можно заметить, что Месси уже не находится в специальном корсете для ноги, который он носил после травмы, полученной в финале Копа Америка.
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