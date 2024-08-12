ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Тоттенхэма

«Милан» официально сообщил о подписании флангового защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Контракт с 25-летним бразильским футболистом рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Эмерсон обошелся «Милану» в 15 миллионов евро плюс бонусы.

За «Тоттенхэм» Эмерсон Роял выступал с лета 2021 года, когда «Шпоры» отдали за бразильца 25 миллионов евро «Барселоне». В прошлом сезоне на его счету 1 ассист в 24 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.