ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал защитника Тоттенхэма
Эмерсон Роял продолжит карьеру в Серии А
«Милан» официально сообщил о подписании флангового защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Контракт с 25-летним бразильским футболистом рассчитан на четыре года с опцией продления еще на год.
Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, Эмерсон обошелся «Милану» в 15 миллионов евро плюс бонусы.
За «Тоттенхэм» Эмерсон Роял выступал с лета 2021 года, когда «Шпоры» отдали за бразильца 25 миллионов евро «Барселоне». В прошлом сезоне на его счету 1 ассист в 24 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
The Royal Seal of Approval 😊✍️#DNACMilan #SempreMilan pic.twitter.com/qLsHyYa8Li— AC Milan (@acmilan) August 12, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16-летний американец стал самым молодым олимпийским чемпионом среди легкоатлетов
Олимпийский турнир по футболу состоялся с 24 июля по 10 августа