ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали нападающего Кривбасса
Денис Устименко присоединился к львовянам на правах годовой аренды
Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко.
Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Денис является воспитанником футбольной школы ХТЗ из Харькова и донецкого «Металлурга». На юношеском уровне выступал за каменскую «Сталь».
Летом 2018 года Денис Устименко попал в структуру «Александрии», за которую дебютировал в Премьер-Лиге и провел четыре сезона. Далее был год в криворожском «Кривбассе» и переход в «Минай». В прошлом сезоне Денис сыграл 15 матчей в составе закарпатцев и отметился пятью голами.
Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько.
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