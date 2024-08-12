ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали нападающего Кривбасса

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Денис является воспитанником футбольной школы ХТЗ из Харькова и донецкого «Металлурга». На юношеском уровне выступал за каменскую «Сталь».

Летом 2018 года Денис Устименко попал в структуру «Александрии», за которую дебютировал в Премьер-Лиге и провел четыре сезона. Далее был год в криворожском «Кривбассе» и переход в «Минай». В прошлом сезоне Денис сыграл 15 матчей в составе закарпатцев и отметился пятью голами.

Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько.