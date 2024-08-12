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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 19:31 |
2110
2

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали нападающего Кривбасса

Денис Устименко присоединился к львовянам на правах годовой аренды

12 августа 2024, 19:31 |
2110
2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали нападающего Кривбасса
ФК Карпаты. Денис Устименко

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского нападающего «Кривбасса» Дениса Устименко.

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Денис является воспитанником футбольной школы ХТЗ из Харькова и донецкого «Металлурга». На юношеском уровне выступал за каменскую «Сталь».

Летом 2018 года Денис Устименко попал в структуру «Александрии», за которую дебютировал в Премьер-Лиге и провел четыре сезона. Далее был год в криворожском «Кривбассе» и переход в «Минай». В прошлом сезоне Денис сыграл 15 матчей в составе закарпатцев и отметился пятью голами.

Ранее «Карпаты» официально объявили о подписании полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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