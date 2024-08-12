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Испания
12 августа 2024, 17:39 | Обновлено 12 августа 2024, 17:47
121
0

ВИДЕО. Анчелотти рассказал о Реале, уходе Роналду и подписании Мбаппе

Итальянец – о прошлом, нынешнем и будущем мадридского клуба и его команды

12 августа 2024, 17:39 | Обновлено 12 августа 2024, 17:47
121
0
ВИДЕО. Анчелотти рассказал о Реале, уходе Роналду и подписании Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недавно стал гостем The Obi One Podcast.

Итальянец в эфире рассказал о структуре организации мадридского клуба, своей роли в формировании состава, уходе Криштиану Роналду и дальнейшем обновлении состава. И, конечно, Анчелотти не обошел тему трансфера Килиана Мбаппе и его будущей позиции на поле.

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Карло Анчелотти Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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