ВИДЕО. Анчелотти рассказал о Реале, уходе Роналду и подписании Мбаппе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недавно стал гостем The Obi One Podcast.

Итальянец в эфире рассказал о структуре организации мадридского клуба, своей роли в формировании состава, уходе Криштиану Роналду и дальнейшем обновлении состава. И, конечно, Анчелотти не обошел тему трансфера Килиана Мбаппе и его будущей позиции на поле.