Испания12 августа 2024, 17:39 | Обновлено 12 августа 2024, 17:47
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ВИДЕО. Анчелотти рассказал о Реале, уходе Роналду и подписании Мбаппе
Итальянец – о прошлом, нынешнем и будущем мадридского клуба и его команды
12 августа 2024, 17:39 | Обновлено 12 августа 2024, 17:47
121
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Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти недавно стал гостем The Obi One Podcast.
Итальянец в эфире рассказал о структуре организации мадридского клуба, своей роли в формировании состава, уходе Криштиану Роналду и дальнейшем обновлении состава. И, конечно, Анчелотти не обошел тему трансфера Килиана Мбаппе и его будущей позиции на поле.
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