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  4. Тренер Борнмута рассказал, чего ожидает от Забарного в новом сезоне
Англия
12 августа 2024, 15:24 |
664
0

Тренер Борнмута рассказал, чего ожидает от Забарного в новом сезоне

Андони Ираоли хочет, чтобы молодые игроки подняли свой уровень

12 августа 2024, 15:24 |
664
0
Тренер Борнмута рассказал, чего ожидает от Забарного в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираоли поделился мнением относительно молодых футболистов клуба:

«Многие игроки в нашей команде являются достаточно молодыми. Один сезон в Английской Премьер-лиге, особенно для молодых игроков вроде Милоша Керкеза, Ильи Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, может заставить футболистов значительно улучшиться, и я ожидаю, что они смогут повысить свой уровень».

В сезоне 2023/24 Илья Забарный провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего центрбека в 32 миллиона евро.

По итогам прошлой кампании Илья Забарный был номинирован на попадание в официальную команду сезона Английской Премьер-лиги.

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Андони Ираола Милош Керкез Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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