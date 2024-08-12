Тренер Борнмута рассказал, чего ожидает от Забарного в новом сезоне

Главный тренер английского «Борнмута» Андони Ираоли поделился мнением относительно молодых футболистов клуба:

«Многие игроки в нашей команде являются достаточно молодыми. Один сезон в Английской Премьер-лиге, особенно для молодых игроков вроде Милоша Керкеза, Ильи Забарного, Алекса Скотта, Данго Ауттари, может заставить футболистов значительно улучшиться, и я ожидаю, что они смогут повысить свой уровень».

В сезоне 2023/24 Илья Забарный провел 42 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего центрбека в 32 миллиона евро.

По итогам прошлой кампании Илья Забарный был номинирован на попадание в официальную команду сезона Английской Премьер-лиги.