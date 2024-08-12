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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 15:10 |
1669
1

Раскрыты детали перехода лидера Руха в топ-клуб Японии

Уход Таллеса принесет львовянам солидную сумму

12 августа 2024, 15:10 |
1669
1
Раскрыты детали перехода лидера Руха в топ-клуб Японии
ФК Рух. Таллес

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Таллес Бренер вскоре станет игроком японского клуба «Касима Антлерс», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды, за которую японцы заплатят 400 тысяч «в валюте». Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Стоит отметить, что «Касима Антлерс» является самым титулованным клубом в истории Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

В сезоне 2023/24 Таллес Бренер провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее «Рух» официально объявил об аренде полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка.

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Дмитро Вербинський Источник: ТаТоТаке
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Maks23
Хороший игрок..у руха сейчас вообще не  плохой состав подобрался..
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