Раскрыты детали перехода лидера Руха в топ-клуб Японии

Бразильский полузащитник львовского «Руха» Таллес Бренер вскоре станет игроком японского клуба «Касима Антлерс», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, переход 26-летнего футболиста состоится на правах сезонной аренды, за которую японцы заплатят 400 тысяч «в валюте». Также в арендном соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Стоит отметить, что «Касима Антлерс» является самым титулованным клубом в истории Японии. Сейчас команда после 26 туров занимает 2-е место в турнирной таблице местного чемпионата.

В сезоне 2023/24 Таллес Бренер провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее «Рух» официально объявил об аренде полузащитника «Кривбасса» Владислава Семотюка.