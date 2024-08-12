Юлия Стародубцева – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№151 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в Кэри (США).

В матче первого круга украинка сразится с японко Нао Хибино (№159 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву после поединка Маріно – Ху.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Энн Ли (№114 WTA) или Арианной Хартоно (№161 WTA).

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