ITF12 августа 2024, 14:18 |
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Юлия Стародубцева – Нао Хибино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда в Кэри
12 августа 2024, 14:18 |
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12 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№151 WTA) начнет выступления на хардовом турнире ITF W100 в Кэри (США).
В матче первого круга украинка сразится с японко Нао Хибино (№159 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву после поединка Маріно – Ху.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Энн Ли (№114 WTA) или Арианной Хартоно (№161 WTA).
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