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  4. Марк АССИНОР: «Украина воспитала много крутых игроков: Шевченко, Мудрик»
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 14:38 |
246
0

Марк АССИНОР: «Украина воспитала много крутых игроков: Шевченко, Мудрик»

Нападающий ЛНЗ выразил мнение о чемпионате Украины

12 августа 2024, 14:38 |
246
0
Марк АССИНОР: «Украина воспитала много крутых игроков: Шевченко, Мудрик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Ганский нападающий черкасского ЛНЗ Марк Ассинор высказал мнение относительно уровня Украинской Премьер-лиги:

«В Украине до меня играла куча звезд, как Фред, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандиньо. Все эти ребята состоялись здесь и пошли на повышение. Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик. Это свидетельствует о высоком уровне футбола, который у вас был до войны, хотя я знаю, что сейчас чемпионат стал интереснее, потому что команды подравнялись».

24-летний Марк Ассинор присоединился к ЛНЗ летом 2024 года. Предыдущим клубом игрока был словацкий «Железиарне» Подбрезова.

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Марк Ассинор ЛНЗ Черкассы Михаил Мудрик Андрей Шевченко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фред Дуглас Коста Виллиан Фернандиньо
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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