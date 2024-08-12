Марк АССИНОР: «Украина воспитала много крутых игроков: Шевченко, Мудрик»

Ганский нападающий черкасского ЛНЗ Марк Ассинор высказал мнение относительно уровня Украинской Премьер-лиги:

«В Украине до меня играла куча звезд, как Фред, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандиньо. Все эти ребята состоялись здесь и пошли на повышение. Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик. Это свидетельствует о высоком уровне футбола, который у вас был до войны, хотя я знаю, что сейчас чемпионат стал интереснее, потому что команды подравнялись».

24-летний Марк Ассинор присоединился к ЛНЗ летом 2024 года. Предыдущим клубом игрока был словацкий «Железиарне» Подбрезова.