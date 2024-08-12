Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Торонто
13 августа состоится финал на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).
В матче за титул сразятся американки Джессика Пегула (№6 WTA) и Аманда Анисимова (№132 WTA). Время начала поединка – 01:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, Анисимова еще не выигрывала.
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