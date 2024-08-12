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WTA
12 августа 2024, 14:00 | Обновлено 12 августа 2024, 14:03
101
0

Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Торонто

12 августа 2024, 14:00 | Обновлено 12 августа 2024, 14:03
101
0
Джессика Пегула – Аманда Анисимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

13 августа состоится финал на турнире WTA 1000 в Торонто (Канада).

В матче за титул сразятся американки Джессика Пегула (№6 WTA) и Аманда Анисимова (№132 WTA). Время начала поединка – 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, Анисимова еще не выигрывала.

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Джессика Пегула Аманда Анисимова WTA Торонто смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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