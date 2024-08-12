Бывший игрок сборной Украины будет тренироваться с Шахтером U-16

Украинский вингер донецкого «Шахтера» Иван Петряк покинул расположение одесского «Черноморца» и вернулся в Киев.

По информации ТаТоТаке, в столице 30-летний футболист будет тренироваться с «Шахтером» U-16.

Ранее сообщалось, что аренда игрока в «Черноморец» все еще возможна, но «морякам» и «горнякам» надо решить разногласия, которые касается зарплаты Ивана.

Во второй половине сезона 2023/24 Иван Петряк на правах аренды провел 8 матчей за «Полесье», но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины (5 матчей) в 600 тысяч евро.