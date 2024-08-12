Европейский топ-клуб может арендовать конкурента Довбика
«Милан» продолжает интересоваться Темми Абрахамом
Итальянский «Милан» хочет арендовать английского нападающего римской «Ромы» Тэмми Абрахама, сообщает издание Calciomercato.
По информации источника, «волки» готовы отпустить 26-летнего футболиста, но хотят, чтобы в арендное соглашение было включено обязательство выкупа игрока.
Напомним, в «Роме» Тэмми Абрахам будет конкурировать за место в основе с украинским форвардом Артемом Довбиком, который недавно присоединился к римлянам.
В сезоне 2023/24 Тэмми Абрахам провел 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Англии в 30 миллионов евро.
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