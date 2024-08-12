Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зидан в кадре. Реал презентовал 3-й комплект формы на сезон 2024/25
Испания
12 августа 2024, 11:49 | Обновлено 12 августа 2024, 11:51
866
0

ВИДЕО. Зидан в кадре. Реал презентовал 3-й комплект формы на сезон 2024/25

Бывший игрок и тренер Королевского клуба стал моделью

12 августа 2024, 11:49 | Обновлено 12 августа 2024, 11:51
866
0
ВИДЕО. Зидан в кадре. Реал презентовал 3-й комплект формы на сезон 2024/25
ФК Реал Мадрид

Мадридский «Реал» представил третий по счету комплект игровой формы на сезон 2024/2025. На своих каналах в социальных сетях «сливочные» показали комплект в сером цвете с легендой клуба Зинедином Зиданом в качестве модели, что вызвало бурную реакцию в сети.

В одном из роликов Зидан жонглирует футбольным мячом у себя дома. Чуть позже опубликовали и фото нынешних звезд «Реала» в новой форме.

Adidas также разместил изображение Зидана вместе с другими легендами, такими как Дель Пьеро, Швайнштайгер, Виейра и Рио Фердинанд, представив третьи комплекты «Реала», «Ювентуса», «Баварии», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» вместе с надписью: «Легенда».

По теме:
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
Продлит контракт с Реалом? Анчелотти дал обещание Лунину перед сезоном
Реал Мадрид – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид игровая форма Зинедин Зидан фото видео Джуд Беллингем
Владимир Клепач Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Футбол | 11 августа 2024, 20:40 270
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве
Игру чемпиона прочитали. Полесье обыграло Шахтер в Киеве

Имад Ашур стартовал в УПЛ с победы над действующим чемпионом

То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон
Футбол | 12 августа 2024, 08:51 2
То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон
То, что есть у Жироны. Довбик назвал главную цель Ромы на новый сезон

Артем вывел жиронцев в Лигу чемпионов, а теперь постарается вернуть туда и римлян

Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Футбол | 11.08.2024, 21:15
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Футбол | 11.08.2024, 22:01
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера
Футбол | 12.08.2024, 09:19
Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера
Челси снова подпишет Жоау Феликса? Известны детали возможного трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 20
Футбол
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 20
Футбол
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
11.08.2024, 04:23 1
Олимпийские игры
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
Зарубежный клуб подпишет талантливого хавбека Динамо
10.08.2024, 20:33 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем