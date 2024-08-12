ВИДЕО. Зидан в кадре. Реал презентовал 3-й комплект формы на сезон 2024/25

Мадридский «Реал» представил третий по счету комплект игровой формы на сезон 2024/2025. На своих каналах в социальных сетях «сливочные» показали комплект в сером цвете с легендой клуба Зинедином Зиданом в качестве модели, что вызвало бурную реакцию в сети.

В одном из роликов Зидан жонглирует футбольным мячом у себя дома. Чуть позже опубликовали и фото нынешних звезд «Реала» в новой форме.

Adidas также разместил изображение Зидана вместе с другими легендами, такими как Дель Пьеро, Швайнштайгер, Виейра и Рио Фердинанд, представив третьи комплекты «Реала», «Ювентуса», «Баварии», «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» вместе с надписью: «Легенда».