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Англия
12 августа 2024, 12:20 | Обновлено 12 августа 2024, 12:29
1083
0

Зинченко не понравится. Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ в сезоне 2024/25

С огромной долей вероятности «Манчестер Сити» защитит свой титул

12 августа 2024, 12:20 | Обновлено 12 августа 2024, 12:29
1083
0
Зинченко не понравится. Суперкомпьютер назвал чемпиона АПЛ в сезоне 2024/25
Opta

Статистический портал Opta проанализировал шансы клубов АПЛ на победу в сезоне 2024/25. Суперкомпьютер Opta, работающий на основе искусственного интеллекта, смоделировал следующий сезон Премьер-лиги 10 000 раз.

В результате восемь разных команд хотя бы раз завоевали титул чемпиона Премьер-лиги, «Манчестер Сити» выигрывал его чаще всего. «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» были единственными командами, избежавшими вылета в каждом из 10 000 симуляций, в то время как в 73 из них хотя бы одна из команд – «Тоттенхэм», «Ман Юнайтед» или «Челси» понижалась в классе.

Эти предсезонные прогнозы позволяют заранее понять, на что реально могут рассчитывать некоторые команды в сезоне 2024/25. Но авторы напиминают, что прогнозы будут меняться в течение сезона тысячи раз, основываясь на реальных данных, которые используются для сезонного моделирования.

Фаворит на титул: «Манчестер Сити»
Четверка фаворитов: «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», а также «Челси» или «Ньюкасл»
Фавориты на выбывание: «Саутгемптон», «Лестер Сити» и «Ипсвич Таун».

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Владимир Клепач Источник: The Analyst
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