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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 23:25 | Обновлено 11 августа 2024, 23:31
306
1

Кемкин продлил свою антипенальтийскую серию

Голкипер «Карпат» выиграл четвертую кряду дуэль один на один

11 августа 2024, 23:25 | Обновлено 11 августа 2024, 23:31
306
1
Кемкин продлил свою антипенальтийскую серию
ФК Карпаты. Александр Кемкин (в центре)

В матче с «Кривбассом» (3:0) 23-летний голкипер «Карпат» Александр Кемкин продлил свою антипенальтийскую серию. Он стал шестым вратарем в истории чемпионатов Украины, выигравшим четыре дуэли один на один подряд. Три пенальти в исполнении Дмитрия Шастала, Фелипе Родригеса и Максима Лунева Александр парировал сам, а после удара Кирилла Ковальца мяч пролетел мимо ворот.

К слову, всего в УПЛ Кемкин выиграл 5 пенальтийских дудей из 7 (71,4%) – 4 в «Минае» и 1 – в «Карпатах».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины

Серия

Вратарь

Клуб

Дата

Кто бил

Матч

Счет

5

Дмитрий РИЗНЫК

Ворскла

14.08.2021

Михаил СЕРГИЙЧУК*

Верес (г)

1:1

20.08.2021

Юрий БАТЮШИН

Металлист 1925 (д)

2:0

24.09.2021

Вячеслав ЧУРКО

Колос (г)

1:0

27.11.2021

Артем ДОВБИК

Днепр-1 (г)

1:5

04.12.2021

Юрий КЛИМЧУК

Рух (г)

0:0

4

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

03.04.1994

Александр ПРИЗЕТКО

Динамо (г)

0:3

03.04.1994

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо (г)

0:3

16.04.1994

Александр ПЕТРИК**

Металлург З (г)

1:1

15.05.1994

Игорь ВОЛКОВ

Таврия (г)

0:2

4

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Ворскла

26.10.2002

Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО

Оболонь (д)

0:0

09.05.2004

Сеад САЛАХОВИЧ

Кривбасс (г)

1:3

25.05.2004

Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ

Волынь (д)

2:2

07.11.2004

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д (г)

0:2

4

Игорь ШУХОВЦЕВ

Заря

13.08.2011

Андрей ТКАЧУК

Карпаты (г)

1:2

27.08.2011

Младен БАРТУЛОВИЧ

Кривбасс (г)

1:2

17.09.2011

Алексей ПОЛЯНСКИЙ

Ильичевец (г)

1:1

25.09.2011

Лучан БУРДУЖАН

Черноморец (д)

0:2

4

Рустам ХУДЖАМОВ

Ильичевец

03.03.2012

Лучан БУРДУЖАН *

Черноморец (г)

0:1

12.08.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (д)

0:1

17.09.2012

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (г)

0:0

12.04.2013

Рамон ЛОПЕС*

Волынь (г)

2:0

4

Александр КЕМКИН

Минай

31.03.2024

Кирилл КОВАЛЕЦ**

Александрия (д)

2:2

06.05.2024

Дмитрий ШАСТАЛ

Верес (г)

1:3

11.05.2024

ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС

Ворскла (г)

3:2

Карпаты

11.08.2024

Максим ЛУНЕВ

Кривбасс (д)

3:0

* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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johndow
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