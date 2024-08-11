В матче с «Кривбассом» (3:0) 23-летний голкипер «Карпат» Александр Кемкин продлил свою антипенальтийскую серию. Он стал шестым вратарем в истории чемпионатов Украины, выигравшим четыре дуэли один на один подряд. Три пенальти в исполнении Дмитрия Шастала, Фелипе Родригеса и Максима Лунева Александр парировал сам, а после удара Кирилла Ковальца мяч пролетел мимо ворот.

К слову, всего в УПЛ Кемкин выиграл 5 пенальтийских дудей из 7 (71,4%) – 4 в «Минае» и 1 – в «Карпатах».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, выигравшие четыре пенальтийские дуэли подряд в чемпионатах Украины

Серия Вратарь Клуб Дата Кто бил Матч Счет 5 Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 14.08.2021 Михаил СЕРГИЙЧУК* Верес (г) 1:1 20.08.2021 Юрий БАТЮШИН Металлист 1925 (д) 2:0 24.09.2021 Вячеслав ЧУРКО Колос (г) 1:0 27.11.2021 Артем ДОВБИК Днепр-1 (г) 1:5 04.12.2021 Юрий КЛИМЧУК Рух (г) 0:0 4 Валерий ВОРОБЬЕВ Кривбасс 03.04.1994 Александр ПРИЗЕТКО Динамо (г) 0:3 03.04.1994 Виктор ЛЕОНЕНКО Динамо (г) 0:3 16.04.1994 Александр ПЕТРИК** Металлург З (г) 1:1 15.05.1994 Игорь ВОЛКОВ Таврия (г) 0:2 4 Виталий ПОСТРАНСКИЙ Ворскла 26.10.2002 Вячеслав ТЕРЕЩЕНКО Оболонь (д) 0:0 09.05.2004 Сеад САЛАХОВИЧ Кривбасс (г) 1:3 25.05.2004 Урош МИЛОСАВЛЕВИЧ Волынь (д) 2:2 07.11.2004 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Металлург Д (г) 0:2 4 Игорь ШУХОВЦЕВ Заря 13.08.2011 Андрей ТКАЧУК Карпаты (г) 1:2 27.08.2011 Младен БАРТУЛОВИЧ Кривбасс (г) 1:2 17.09.2011 Алексей ПОЛЯНСКИЙ Ильичевец (г) 1:1 25.09.2011 Лучан БУРДУЖАН Черноморец (д) 0:2 4 Рустам ХУДЖАМОВ Ильичевец 03.03.2012 Лучан БУРДУЖАН * Черноморец (г) 0:1 12.08.2012 ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (д) 0:1 17.09.2012 ЖУНИОР МОРАЕС Металлург Д (г) 0:0 12.04.2013 Рамон ЛОПЕС* Волынь (г) 2:0 4 Александр КЕМКИН Минай 31.03.2024 Кирилл КОВАЛЕЦ** Александрия (д) 2:2 06.05.2024 Дмитрий ШАСТАЛ Верес (г) 1:3 11.05.2024 ФЕЛИПЕ РОДРИГЕС Ворскла (г) 3:2 Карпаты 11.08.2024 Максим ЛУНЕВ Кривбасс (д) 3:0

* штанга (перекладина); ** мимо (выше) ворот.