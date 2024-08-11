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Генк
11.08.2024 14:30 – FT 3 : 2
Брюгге
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Бельгия
11 августа 2024, 23:06 |
31
0

Бельгия. Брюгге не удержал победу, Шарлеруа избежал ничьей, два разгрома

Завершились четыре матча третьего тура Бельгийской Про Лиги

11 августа 2024, 23:06 |
31
0
Бельгия. Брюгге не удержал победу, Шарлеруа избежал ничьей, два разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершились четыре матча третьего тура в Бельгийской Про Лиге 2024/25.

Действующие чемпионы Бельгии «Брюгге» в гостях не смогли обыграть «Генк» при том, что к середине второго тайма вели 2:0 после дубля Андреаса Олсена. Но вскоре Жарне Стекерс отыграл один гол с пенальти. В конце встречи сначала Толуваласе Арокодаре сравнял счет, а в компенсированное время Патрик Грошовски принес хозяевам победу.

«Антверпен» и «Серкль Брюгге» одержали разгромные домашние победы. «Великие старые» забили шесть мячей «Сент-Трюйдену», а Якоб Ондрейка стал первым в новом сезоне Про Лиги, кто сделал хет-трик. «Серкль Брюгге» без проблем обыграл антверпенский «Беерсхот», которому забил четыре мяча.

А «Шарлеруа» избежал домашней нулевой ничьей с «Гентом», благодаря голу Дана Хейманса в компенсированное время второго тайма. Хозяевам, чтобы пробить вратаря «Гента» Дэфи Руфа, понадобились пять ударов в створ ворот. А гости по воротам Мохамеда Коне не смогли пробить ни разу.

Бельгийская Про Лига, тур 3

11 августа

Генк – Брюгге – 3:2 (0:1)
Голы: Стекерс, 67 (с пенальти), Арокодаре, 83, Грошовски, 90+4 – Олсен, 44, Олсен, 60.

Антверпен – Сент-Трюйден – 6:1 (2:0)
Голы: Чери, 4, Думбия, 39, Ондрейка, 56, Ондрейка, 65, Валенсия, 68, Ондрейка, 82 – Огава, 54.

Серкль Брюгге – Беерсхот (Антверпен) – 4:1 (3:1)
Голы: Бруниниью, 10, Олагбе, 22, Данке, 42, Уаттара, 89 – Мишез, 25.

Шарлеруа – Гент – 1:0 (0:0)
Гол: Хейманс, 90+1.

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чемпионат Бельгии по футболу Генк Брюгге Антверпен Сент-Трюйден Серкль Брюгге Беерсхот Шарлеруа Гент
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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