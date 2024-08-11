Нидерланды. Минимальные победы Аякса и Утрехта, нули в Роттердаме
Завершились четыре матча в Эредивизи
Сегодня, 11 августа, состоялись четыре матча первого тура нидерландского Эредивизи 2024/25.
Амстердамский «Аякс» в домашнем матче минимально обыграл фризский «Херенвен», благодаря голу Кристиана Хлинссона в конце первого тайма. С таким же счетом «Утрехт» также в домашнем матче выиграл у «Зволле», но здесь Оле Ромейни забил в середине первого тайма.
В Роттердаме местная «Спарта» сыграла в нулевую ничью с «Хераклесом» из Алмело, а в Девентере ситтардская «Фортуна» забила два сухих гола в ворота местных «Гоу Эхед Иглс».
Эредивизи 2024/25, тур 1
11 августа
Аякс (Амстердам) – Херенвен – 1:0 (1:0)
Гол: Хлинссон, 45.
Утрехт – Зволле – 1:0 (1:0)
Гол: Ромени, 16.
Спарта (Роттердам) – Хераклес (Алмело) – 0:0
Гоу Эхед Иглс (Девентер) – Фортуна (Ситтард) – 0:2 (0:0)
Голы: Халилович, 57, Аико, 73.
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