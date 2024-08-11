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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 22:35 | Обновлено 11 августа 2024, 22:41
476
1

Карпаты повторили два рекорда чемпионатов Украины

Львовяне отпраздновали первый разгром в своем втором матче в УПЛ

11 августа 2024, 22:35 | Обновлено 11 августа 2024, 22:41
476
1
Карпаты повторили два рекорда чемпионатов Украины
ФК Карпаты

«Карпаты», разгромив в родных стенах «Кривбасс» (3:0), стали 5-м клубом, одержавшим первую крупную победу в чемпионатах Украины во втором матче. Повторили львовяне и еще один рекорд УПЛ, отпраздновав премьерную крупную викторию в первой домашней игре. Ранее с разгрома гостей дебютировали на своем поле только «Шахтер», «Заря» и винницкая «Нива», причем еще в 1992 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние первые крупные победы клубов в УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

2-й

Металлист

10.03.1992

Одесса

3:0 (г)

2-й

Десна

29.07.2018

Мариуполь

4:1 (г)

2-й

ЛНЗ

05.08.2023

Минай

3:0 (г)

2-й

Карпаты (2020)

11.08.2024

Кривбасс

3:0 (д)

3-й

Шахтер

18.03.1992

Нива В

5:0 (д)

3-й

Ворскла

28.07.1996

Черноморец

3:0 (г)

4-й

Торпедо

21.03.1992

Нива В

4:0 (д)

4-й

Заря

21.03.1992

Нефтяник

3:0 (д)

4-й

Нива В

27.03.1992

Карпаты

3:0 (д)

4-й

Звезда

06.08.1995

Кремень

3:0 (д)

4-й

ЦСКА/Арсенал

06.08.1995

Шахтер

4:0 (д)

4-й

Харьков

31.07.2005

Металлург З

6:3 (г)

Самые ранние первые домашние крупные победы клубов в УПЛ

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1-й

Шахтер

18.03.1992

Нива В

5:0

1-й

Заря

21.03.1992

Нефтяник

3:0

1-й

Нива В

27.03.1992

Карпаты

3:0

1-й

Карпаты (2020)

11.08.2024

Кривбасс

3:0

2-й

Торпедо

21.03.1992

Нива В

4:0

2-й

ЦСКА/Арсенал

06.08.1995

Шахтер

4:0

3-й

Черноморец

04.04.1992

Нива В

6:0

3-й

Звезда

06.08.1995

Кремень

3:0

3-й

Металлург Д

05.08.1997

Звезда

3:0
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Vanil10
А що значить Карпати (2020)??? Вони фактичні правопреємники колишніх Карпат, що за дич???
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