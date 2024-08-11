Карпаты повторили два рекорда чемпионатов Украины

«Карпаты», разгромив в родных стенах «Кривбасс» (3:0), стали 5-м клубом, одержавшим первую крупную победу в чемпионатах Украины во втором матче. Повторили львовяне и еще один рекорд УПЛ, отпраздновав премьерную крупную викторию в первой домашней игре. Ранее с разгрома гостей дебютировали на своем поле только «Шахтер», «Заря» и винницкая «Нива», причем еще в 1992 году.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние первые крупные победы клубов в УПЛ

Матч Клуб Дата Соперник Счет 2-й Металлист 10.03.1992 Одесса 3:0 (г) 2-й Десна 29.07.2018 Мариуполь 4:1 (г) 2-й ЛНЗ 05.08.2023 Минай 3:0 (г) 2-й Карпаты (2020) 11.08.2024 Кривбасс 3:0 (д) 3-й Шахтер 18.03.1992 Нива В 5:0 (д) 3-й Ворскла 28.07.1996 Черноморец 3:0 (г) 4-й Торпедо 21.03.1992 Нива В 4:0 (д) 4-й Заря 21.03.1992 Нефтяник 3:0 (д) 4-й Нива В 27.03.1992 Карпаты 3:0 (д) 4-й Звезда 06.08.1995 Кремень 3:0 (д) 4-й ЦСКА/Арсенал 06.08.1995 Шахтер 4:0 (д) 4-й Харьков 31.07.2005 Металлург З 6:3 (г)

Самые ранние первые домашние крупные победы клубов в УПЛ