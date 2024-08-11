Карпаты повторили два рекорда чемпионатов Украины
Львовяне отпраздновали первый разгром в своем втором матче в УПЛ
«Карпаты», разгромив в родных стенах «Кривбасс» (3:0), стали 5-м клубом, одержавшим первую крупную победу в чемпионатах Украины во втором матче. Повторили львовяне и еще один рекорд УПЛ, отпраздновав премьерную крупную викторию в первой домашней игре. Ранее с разгрома гостей дебютировали на своем поле только «Шахтер», «Заря» и винницкая «Нива», причем еще в 1992 году.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние первые крупные победы клубов в УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
2-й
|
Металлист
|
10.03.1992
|
Одесса
|
3:0 (г)
|
2-й
|
Десна
|
29.07.2018
|
Мариуполь
|
4:1 (г)
|
2-й
|
ЛНЗ
|
05.08.2023
|
Минай
|
3:0 (г)
|
2-й
|
Карпаты (2020)
|
11.08.2024
|
Кривбасс
|
3:0 (д)
|
3-й
|
Шахтер
|
18.03.1992
|
Нива В
|
5:0 (д)
|
3-й
|
Ворскла
|
28.07.1996
|
Черноморец
|
3:0 (г)
|
4-й
|
Торпедо
|
21.03.1992
|
Нива В
|
4:0 (д)
|
4-й
|
Заря
|
21.03.1992
|
Нефтяник
|
3:0 (д)
|
4-й
|
Нива В
|
27.03.1992
|
Карпаты
|
3:0 (д)
|
4-й
|
Звезда
|
06.08.1995
|
Кремень
|
3:0 (д)
|
4-й
|
ЦСКА/Арсенал
|
06.08.1995
|
Шахтер
|
4:0 (д)
|
4-й
|
Харьков
|
31.07.2005
|
Металлург З
|
6:3 (г)
Самые ранние первые домашние крупные победы клубов в УПЛ
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
Шахтер
|
18.03.1992
|
Нива В
|
5:0
|
1-й
|
Заря
|
21.03.1992
|
Нефтяник
|
3:0
|
1-й
|
Нива В
|
27.03.1992
|
Карпаты
|
3:0
|
1-й
|
Карпаты (2020)
|
11.08.2024
|
Кривбасс
|
3:0
|
2-й
|
Торпедо
|
21.03.1992
|
Нива В
|
4:0
|
2-й
|
ЦСКА/Арсенал
|
06.08.1995
|
Шахтер
|
4:0
|
3-й
|
Черноморец
|
04.04.1992
|
Нива В
|
6:0
|
3-й
|
Звезда
|
06.08.1995
|
Кремень
|
3:0
|
3-й
|
Металлург Д
|
05.08.1997
|
Звезда
|
3:0
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