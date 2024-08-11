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  4. Леся Цуренко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
11 августа 2024, 13:20 |
397
0

Леся Цуренко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Цинциннати

11 августа 2024, 13:20 |
397
0
Леся Цуренко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

11 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде квалификации украинка сразится против испанки Джессики Бузас Манейро (№77 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №10. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№50 WTA) или Хэйли Баптист (№104 WTA).

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Джессика Бузас Манейро Леся Цуренко смотреть онлайн WTA Цинциннати
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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