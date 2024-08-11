Леся Цуренко – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Цинциннати
11 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№85 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).
В первом раунде квалификации украинка сразится против испанки Джессики Бузас Манейро (№77 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №10. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Магдалены Френх (№50 WTA) или Хэйли Баптист (№104 WTA).
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