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Испания
11 августа 2024, 13:15 | Обновлено 11 августа 2024, 13:26
1185
0

Барселона попытается перехватить у Реала звезду Ливерпуля

Трент Александр-Арнольд может продолжить карьеру в Ла Лиге

11 августа 2024, 13:15 | Обновлено 11 августа 2024, 13:26
1185
0
Барселона попытается перехватить у Реала звезду Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Каталонская «Барселона» интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает британское издание The Sun.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

По информации источника, руководство «Ливерпуля» уже предложили 25-летнему футболисту продлить контракт с клубом на повышенной зарплате, но Трент якобы хочет покинуть клуб из-за прогресса другого правого защитника мерсисайдцев Конора Брэдли.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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