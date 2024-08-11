Барселона попытается перехватить у Реала звезду Ливерпуля
Трент Александр-Арнольд может продолжить карьеру в Ла Лиге
Каталонская «Барселона» интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает британское издание The Sun.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».
По информации источника, руководство «Ливерпуля» уже предложили 25-летнему футболисту продлить контракт с клубом на повышенной зарплате, но Трент якобы хочет покинуть клуб из-за прогресса другого правого защитника мерсисайдцев Конора Брэдли.
В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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