Барселона попытается перехватить у Реала звезду Ливерпуля

Каталонская «Барселона» интересуется правым защитником английского «Ливерпуля» Трентом Александер-Арнольдом, сообщает британское издание The Sun.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны мадридского «Реала».

По информации источника, руководство «Ливерпуля» уже предложили 25-летнему футболисту продлить контракт с клубом на повышенной зарплате, но Трент якобы хочет покинуть клуб из-за прогресса другого правого защитника мерсисайдцев Конора Брэдли.

В сезоне 2023/24 Трент Александер-Арнольд провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.