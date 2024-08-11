Слюбик рассказал, как получил травму на тренировке Руха
К счастью, операция футболисту не понадобится
Один из лидеров «Руха» стоппер Богдан Слюбик эксклюзивно для Sport.ua рассказал о том, на сколько из-за травмы выбыл из строя:
- На одной из последних тренировок перед началом сезона не обошлось без игрового столкновения и у меня была повреждена мышца.
По вердикту медиков, обойдется без хирургического вмешательства, но восстановительный процесс будет довольно длительный. Надеюсь, что в октябре уже смогу помочь «Руху», – сказал Богдан.
Напомним, что в прошлом сезоне защитник «Руха» Богдан Слюбик провел 29 матчей и забил 4 гола.
Ранее мы сообщали, что в 11 августа состоится поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут соревноваться киевская «Оболонь» и львовский «Рух».
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