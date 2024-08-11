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  4. Фонсека назвал ключевую цель Милана на сезон
Италия
11 августа 2024, 11:34 |
587
0

Фонсека назвал ключевую цель Милана на сезон

Португальский тренер доволен работой с новыми подопечными

11 августа 2024, 11:34 |
587
0
Фонсека назвал ключевую цель Милана на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский специалист Паулу Фонсека, который нынешним летом получил назначение на должность главного тренера «Милана», обозначил ключевую цель, которая будет стоять перед «россонери» в сезоне-2024/25.

«Наша цель – выиграть Скудетто», – заявил Фонсека после завершения предсезонного тура итальянской команды по США. «Я очень доволен работой и мужеством моих игроков».

Фонсека подписал трехлетний контракт с «Миланом». Ранее он работал в Италии с «Ромой», а в Украине известен по трем крайне успешным сезонам, проведенным во главе «Шахтера».

В минувшем сезоне Фонсека тренировал французский «Лилль», а «Милан» финишировал на втором месте в Серии А.

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Паулу Фонсека Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Алексей Сливченко Источник: Reuters
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