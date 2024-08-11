Фонсека назвал ключевую цель Милана на сезон

Португальский специалист Паулу Фонсека, который нынешним летом получил назначение на должность главного тренера «Милана», обозначил ключевую цель, которая будет стоять перед «россонери» в сезоне-2024/25.

«Наша цель – выиграть Скудетто», – заявил Фонсека после завершения предсезонного тура итальянской команды по США. «Я очень доволен работой и мужеством моих игроков».

Фонсека подписал трехлетний контракт с «Миланом». Ранее он работал в Италии с «Ромой», а в Украине известен по трем крайне успешным сезонам, проведенным во главе «Шахтера».

В минувшем сезоне Фонсека тренировал французский «Лилль», а «Милан» финишировал на втором месте в Серии А.