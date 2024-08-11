Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион

Во втором туре бельгийской Про Лиги 2024/25 состоялись три матча.

«Вестерло» дома в результативном матче одержал волевую победу над «Юнионом». Кевин Родригес вывел гостей вперед в начале матча, но уже к середине первого тайма хозяева вели со счетом 3:1, а третий гол забил бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. После перерыва Кевин Рейнолдс забил четвертый гол «Вестерло», а вскоре Родригес сделал дубль. В компенсированное время Промес Эммануэл свел итоговый счет к минимальной победе хозяев.

Украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук в заявку на матч не попал.

Новичок Про Лиги «Дендер» дома разгромил «Кортрейк». В облоих таймах хозяева забили по два гола, а Мохамед Берте сделал дубль. А столичный «Андерлехт» в домашней встрече не смог обыграть «Ауд-Хеверле» из Леувена – в конце первого тайма команды обменялись голами и счет 1:1 сохранился до завершения матча.

Бельгийская Про Лига, тур 2

Вестерло – Юнион Сен-Жилуаз – 4:3 (3:1)

Голы: Хасполат, 14, Мебуде, 17, Сайядманеш, 32, Рейнолдс, 54 – Родригес, 5, Родригес, 71, Эммануэл, 90+3.

Дендер (Дендерлев) – Кортрейк – 4:1 (2:1)

Голы: Квет, 23, Нсимба, 36, Берте, 67, Берте, 89 – Канеко, 39.

Андерлехт (Брюссель) – Ауд-Хеверле (Леувен) – 1:1 (1:1)

Голы: Долберг, 36 – Мертенс, 44.