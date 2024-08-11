Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион
Бельгия
11 августа 2024, 00:14 | Обновлено 11 августа 2024, 00:16
62
0

Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион

Сергей Сидорчук не попал в заявку на матч

11 августа 2024, 00:14 | Обновлено 11 августа 2024, 00:16
62
0
Бельгия. Бывший форвард луганской Зари помог Вестерло обыграть Юнион
Getty Images/Global Images Ukraine

Во втором туре бельгийской Про Лиги 2024/25 состоялись три матча.

«Вестерло» дома в результативном матче одержал волевую победу над «Юнионом». Кевин Родригес вывел гостей вперед в начале матча, но уже к середине первого тайма хозяева вели со счетом 3:1, а третий гол забил бывший форвард луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш. После перерыва Кевин Рейнолдс забил четвертый гол «Вестерло», а вскоре Родригес сделал дубль. В компенсированное время Промес Эммануэл свел итоговый счет к минимальной победе хозяев.

Украинский опорный полузащитник «Вестерло» Сергей Сидорчук в заявку на матч не попал.

Новичок Про Лиги «Дендер» дома разгромил «Кортрейк». В облоих таймах хозяева забили по два гола, а Мохамед Берте сделал дубль. А столичный «Андерлехт» в домашней встрече не смог обыграть «Ауд-Хеверле» из Леувена – в конце первого тайма команды обменялись голами и счет 1:1 сохранился до завершения матча.

Бельгийская Про Лига, тур 2

Вестерло – Юнион Сен-Жилуаз – 4:3 (3:1)
Голы: Хасполат, 14, Мебуде, 17, Сайядманеш, 32, Рейнолдс, 54 – Родригес, 5, Родригес, 71, Эммануэл, 90+3.

Дендер (Дендерлев) – Кортрейк – 4:1 (2:1)
Голы: Квет, 23, Нсимба, 36, Берте, 67, Берте, 89 – Канеко, 39.

Андерлехт (Брюссель) – Ауд-Хеверле (Леувен) – 1:1 (1:1)
Голы: Долберг, 36 – Мертенс, 44.

По теме:
Очередные нули. Стандард и Мехелен разошлись миром в чемпионате Бельгии
Челси подпишет в команду седьмого вратаря за 20 млн евро
Лига чемпионов. Яркие победы Славии и Слована, фиаско вице-чемпиона Бельгии
чемпионат Бельгии по футболу Вестерло Юнион Сен-Жилуаз Дендер Кортрейк Андерлехт Ауд-Хеверле Левен Сергей Сидорчук Аллахьяр Сайядманеш
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 06:23 11
Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?
Анонс Олимпиады на 10 августа. Когда и в каких видах выступят украинцы?

Sport.ua представляет анонс 15-го дня ОИ-2024 совместно с FAVBET

Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Футбол | 10 августа 2024, 21:30 0
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном

Команды сыграли вничью 1:1

Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Футбол | 10.08.2024, 07:28
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Серебро для Украины! Коляденко проиграла в финале Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 10.08.2024, 22:43
Серебро для Украины! Коляденко проиграла в финале Олимпиады-2024
Серебро для Украины! Коляденко проиграла в финале Олимпиады-2024
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Теннис | 10.08.2024, 06:19
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Минус Костюк и Гофф. Определены четвертьфиналистки супертурнира в Торонто
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Цыганкова. Известен ответ Жироны
09.08.2024, 13:26 8
Футбол
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
09.08.2024, 14:18 4
Футбол
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
09.08.2024, 17:31
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 15
Олимпийские игры
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 14
Олимпийские игры
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
10.08.2024, 16:37 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем