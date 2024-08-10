Ман Сити или Реал? Родриго принял важное решение касательно своего будущего

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго не намерен переходить в английский «Манчестер Сити», сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 23-летний футболист не будет рассматривать предложения «горожан», даже если ему позвонит главный тренер «Сити» Жузеп Гвардиола, который лично заинтересован в трансфере.

Отмечается, что Родриго летом упорно работал во время тренировок и вообще не планирует покидать королевский клуб.

В сезоне 2023/24 Родриго провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.