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Испания
10 августа 2024, 23:19 | Обновлено 11 августа 2024, 00:11
702
0

Ман Сити или Реал? Родриго принял важное решение касательно своего будущего

Бразильский нападающий не намерен покидать мадридский клуб

10 августа 2024, 23:19 | Обновлено 11 августа 2024, 00:11
702
0
Ман Сити или Реал? Родриго принял важное решение касательно своего будущего
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго не намерен переходить в английский «Манчестер Сити», сообщает испанское издание AS.

По информации источника, 23-летний футболист не будет рассматривать предложения «горожан», даже если ему позвонит главный тренер «Сити» Жузеп Гвардиола, который лично заинтересован в трансфере.

Отмечается, что Родриго летом упорно работал во время тренировок и вообще не планирует покидать королевский клуб.

В сезоне 2023/24 Родриго провел 51 матч на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

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Дмитро Вербинський Источник: AS
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