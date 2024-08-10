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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 22:50 |
1551
1

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Шахтера

Львовский клуб арендовал Олега Очеретько

10 августа 2024, 22:50 |
1551
1
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали полузащитника Шахтера
ФК Карпаты. Олег Очеретько (слева)

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании украинского полузащитника донецкого «Шахтера» Олега Очеретько.

Отмечается, что переход 21-летнего футболиста состоялся на правах аренды, однако срок действия соглашения не разглашается. Журналист Игорь Бурбас сообщал, что во Львове игрок проведет 1 сезон.

Олег является воспитанником донецкого «Шахтера», в составе которого сначала выступал на уровне ДЮФЛ и в Юношеской лиге УЕФА. Позже отправился в аренду в «Мариуполь», с которым в 17-летнем возрасте дебютировал в УПЛ. Впоследствии Очеретько вернулся в «Шахтер», за который сыграл в Премьер-Лиге и на групповом этапе Лиги чемпионов. В сезоне 2023/2024 выступал в Премьер-лиге за «Шахтер» и СК «Днепр-1» (16 матчей, 1 гол).

Очеретько вызывался в сборные Украины разных возрастных категорий, начиная с U-16. В прошлом году получил бронзовые награды чемпионата Европы среди молодежных команд U-21, а в июле участвовал в Олимпиаде, сыграв во всех трех матчах группового этапа.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Карпаты Львов
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Комментарии 1
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Roman
Карпатам в першу чергу потрібні флангові гравці бо і Костенко і Підлепенець не тягнуть рівень УПЛ. Підлепенець ще й такий повільний і ставити його на фланг(не розумію тренерів).
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