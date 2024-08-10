Англия10 августа 2024, 22:01 |
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Ливерпуль продает молодого полузащитника в клуб АПЛ
Карвалью отправится в Брентфорд
10 августа 2024, 22:01 |
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Ливерпуль договорился о продаже атакующего полузащитника Фабиу Карвалью в состав Брентфорда. Переход португальского игрока принесет клубу 27,5 миллиона фунтов.
21-летний игрок минувший сезон провел в арендах в Лейпциге и Халл Сити. Карвалью в 35 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Ливерпуль нынешним летом не подписал еще ни одного новичка.
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