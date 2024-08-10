Ливерпуль продает молодого полузащитника в клуб АПЛ

Ливерпуль договорился о продаже атакующего полузащитника Фабиу Карвалью в состав Брентфорда. Переход португальского игрока принесет клубу 27,5 миллиона фунтов.

21-летний игрок минувший сезон провел в арендах в Лейпциге и Халл Сити. Карвалью в 35 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ливерпуль нынешним летом не подписал еще ни одного новичка.