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  4. Ливерпуль продает молодого полузащитника в клуб АПЛ
Англия
10 августа 2024, 22:01 |
509
0

Ливерпуль продает молодого полузащитника в клуб АПЛ

Карвалью отправится в Брентфорд

10 августа 2024, 22:01 |
509
0
Ливерпуль продает молодого полузащитника в клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиу Карвалью

Ливерпуль договорился о продаже атакующего полузащитника Фабиу Карвалью в состав Брентфорда. Переход португальского игрока принесет клубу 27,5 миллиона фунтов.

21-летний игрок минувший сезон провел в арендах в Лейпциге и Халл Сити. Карвалью в 35 матчах забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ливерпуль нынешним летом не подписал еще ни одного новичка.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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