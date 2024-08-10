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  4. ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти
Англия
10 августа 2024, 18:57 |
919
0

ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти

Голы в конце матча забили Гарначо и Силва

10 августа 2024, 18:57 |
919
0
ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

10 августа в 17:00 проходит матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

На 82-й минуте матча «красные дьяволы» вышли вперед! Голом отметился аргентинский вингер Алехандро Гарначо. На 89-й горожане отыгрались. Забил Силва.

ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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