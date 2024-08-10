ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти
Голы в конце матча забили Гарначо и Силва
10 августа в 17:00 проходит матч за Суперкубок Англии между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
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Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.
На 82-й минуте матча «красные дьяволы» вышли вперед! Голом отметился аргентинский вингер Алехандро Гарначо. На 89-й горожане отыгрались. Забил Силва.
ВИДЕО. Ман Сити и МЮ забили по голу в конце игры. Команды ждут пенальти
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Поединок состоится 10 августа в 17:00 на стадионе Уэмбли
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