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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 17:46 | Обновлено 10 августа 2024, 17:51
152
0

Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Ингулец

Матч начнется в 18:00 по Киеву

10 августа 2024, 17:46 | Обновлено 10 августа 2024, 17:51
152
0
Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
УПЛ

В субботу, 10 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Ингулец».

Команды встретятся на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко (к), Бурда, Лучкевич, Харатин, Ориховский, Алефиренко, Гагно, Велетень, Салабай

Ингулец: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Петько, Пятов, Волохатый, Богунов, Белоцерковец, Козак (к)

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Колос Ковалевка Колос - Ингулец стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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