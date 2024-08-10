Стали известны стартовые составы на матч чемпионата Украины Колос – Ингулец
Матч начнется в 18:00 по Киеву
В субботу, 10 августа, в 18:00 состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Ингулец».
Команды встретятся на стадионе «Колос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Александр Афанасьев из Харькова.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на этот матч.
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко (к), Бурда, Лучкевич, Харатин, Ориховский, Алефиренко, Гагно, Велетень, Салабай
Ингулец: Паламарчук, Мельничук, Малыш, Шершень, Дубилей, Петько, Пятов, Волохатый, Богунов, Белоцерковец, Козак (к)
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