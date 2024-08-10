Сын легендарного экс-форварда сборной Нидерландов будет играть в Серии В

Футбольный клуб «Чезена», выступающий в итальянской Серии В, объявил о подписании 24-летнего центрфорварда «Болоньи» Сиднея ван Хойдонка.

С нидерландским легионером «Чезена» оформила полноценный контракт сроком на два сезона с опцией пролонгации еще на один год.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

В «Болонью» Сидней ван Хойдонк перешел летом 2021 года из «НАК Бреда» за 735 тысяч евро. Сыграл за эту команду 16 матчей, в которых забил 1 мяч. Впоследствии на правах аренды играл за «Херенвен» и «Норвич».

Сидней ван Хойдонк является сыном легендарного экс-форварда сборной Нидерландов (46 матчей, 14 голов) Пьера ван Хойдонка, который ныне является членом наблюдательного совета «НАК Бреда».

«Чезена» в минувшем сезоне завоевала повышение в Серию В, удачно выступив в своей группе Серии С.