Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сын легендарного экс-форварда сборной Нидерландов будет играть в Серии В
Италия
10 августа 2024, 14:48 | Обновлено 10 августа 2024, 14:49
356
0

Сын легендарного экс-форварда сборной Нидерландов будет играть в Серии В

Сидней ван Хойдонк стал игроком «Чезены»

10 августа 2024, 14:48 | Обновлено 10 августа 2024, 14:49
356
0
Сын легендарного экс-форварда сборной Нидерландов будет играть в Серии В
cesenafc.com. Сидней ван Хойдонк

Футбольный клуб «Чезена», выступающий в итальянской Серии В, объявил о подписании 24-летнего центрфорварда «Болоньи» Сиднея ван Хойдонка.

С нидерландским легионером «Чезена» оформила полноценный контракт сроком на два сезона с опцией пролонгации еще на один год.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

В «Болонью» Сидней ван Хойдонк перешел летом 2021 года из «НАК Бреда» за 735 тысяч евро. Сыграл за эту команду 16 матчей, в которых забил 1 мяч. Впоследствии на правах аренды играл за «Херенвен» и «Норвич».

Сидней ван Хойдонк является сыном легендарного экс-форварда сборной Нидерландов (46 матчей, 14 голов) Пьера ван Хойдонка, который ныне является членом наблюдательного совета «НАК Бреда».

«Чезена» в минувшем сезоне завоевала повышение в Серию В, удачно выступив в своей группе Серии С.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции
Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?
Александрия продала и арендовала голкипера
Чезена Болонья трансферы Серии A трансферы
Алексей Сливченко Источник: ФК Чезена
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-тренер Вереса оценил ужасную ошибку голкипера Динамо Нещерета
Футбол | 10 августа 2024, 13:00 1
Экс-тренер Вереса оценил ужасную ошибку голкипера Динамо Нещерета
Экс-тренер Вереса оценил ужасную ошибку голкипера Динамо Нещерета

Юрий Вирт – о курьезном пропущенном мяче вратарем киевлян

Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 17:31 0
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады

Поединок состоится 9 августа в 18:00 по Киеву

Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Олимпийские игры | 10.08.2024, 10:22
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Четвертое серебро, еще один финал и позор Бубки. Как прошел 14-й день ОИ
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Олимпийские игры | 09.08.2024, 18:45
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Художественная гимнастика. 16-летняя украинка завершила финал на Олимпиаде
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Олимпийские игры | 10.08.2024, 12:47
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
09.08.2024, 07:59 13
Олимпийские игры
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
09.08.2024, 08:01 4
Баскетбол
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 12
Олимпийские игры
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
09.08.2024, 14:18 2
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
Динамо выступило с категорическим заявлением по поводу будущего Шапаренко
08.08.2024, 16:02 14
Футбол
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
Анчелотти сообщил Лунину, в каких турнирах он будет играть в сезоне 2024/25
10.08.2024, 07:28 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем