Испания10 августа 2024, 12:59 |
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ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона
Фабиан Руис решил попрощаться с волосами на некоторое время
10 августа 2024, 12:59 |
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Испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сменил имидж накануне нового сезона.
В сети были опубликованы фото его возвращения к тренировкам с французской командой. Однако больше всего внимания фанаты обратили на новую стрижку игрока. Он подстригся крайне коротко, что вызвало большой диссонанс с его прошлой прической.
Раннее имидж сменил еще один полузащитник сборной Испании.
ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона
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