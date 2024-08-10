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  4. ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона
Испания
10 августа 2024, 12:59 |
415
0

ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона

Фабиан Руис решил попрощаться с волосами на некоторое время

10 августа 2024, 12:59 |
415
0
ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Руис

Испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сменил имидж накануне нового сезона.

В сети были опубликованы фото его возвращения к тренировкам с французской командой. Однако больше всего внимания фанаты обратили на новую стрижку игрока. Он подстригся крайне коротко, что вызвало большой диссонанс с его прошлой прической.

Раннее имидж сменил еще один полузащитник сборной Испании.

ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона

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Фабиан Руис смена имиджа Евро-2024 ПСЖ сборная Испании по футболу фото
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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