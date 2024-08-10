Испанский полузащитник «ПСЖ» Фабиан Руис сменил имидж накануне нового сезона.

В сети были опубликованы фото его возвращения к тренировкам с французской командой. Однако больше всего внимания фанаты обратили на новую стрижку игрока. Он подстригся крайне коротко, что вызвало большой диссонанс с его прошлой прической.

Раннее имидж сменил еще один полузащитник сборной Испании.

ФОТО. Победитель Евро-2024 сменил имидж накануне сезона