Украина. Премьер лига10 августа 2024, 10:43 | Обновлено 10 августа 2024, 11:32
1120
1
Карпаты подписали чемпиона мира из Кривбасса
Во Львове будет играть Денис Устименко
10 августа 2024, 10:43 | Обновлено 10 августа 2024, 11:32
1120
1
Ряды львовских «Карпат» пополнил нападающий Денис Устименко.
Официально «львы» переход 25-летнего игрока еще не подтвердили.
Однако, по данным Sport.ua, «Карпаты» арендовали Устименко у «Кривбасса» до лета 2025 года.
Во второй части предыдущего сезона-2023/2024 Денис Устименко, который, напомним, в составе украинской молодежной команды Украины становился чемпионом мира U-20 в 2019 году, провел в аренде в «Минае», где отыграл в 15 матчах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 августа 2024, 13:26 5
Каталонский клуб не собирается продавать украинца
Олимпийские игры | 09 августа 2024, 17:31 0
Поединок состоится 9 августа в 18:00 по Киеву
Олимпийские игры | 09.08.2024, 14:02
Бокс | 10.08.2024, 07:05
Футбол | 10.08.2024, 09:51
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Прекратите, я думал у ди марии бабушка Мария со Львова и он решил в честь нее перейти
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.08.2024, 17:11 15
08.08.2024, 20:51 2
09.08.2024, 21:48 15
09.08.2024, 07:36 2
09.08.2024, 21:27 1
08.08.2024, 16:02 11
09.08.2024, 18:45 13