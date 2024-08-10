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Украина. Премьер лига
10 августа 2024, 10:43 | Обновлено 10 августа 2024, 11:32
1120
1

Карпаты подписали чемпиона мира из Кривбасса

Во Львове будет играть Денис Устименко

10 августа 2024, 10:43 | Обновлено 10 августа 2024, 11:32
1120
1
Карпаты подписали чемпиона мира из Кривбасса
ФК Минай. Денис Устименко

Ряды львовских «Карпат» пополнил нападающий Денис Устименко.

Официально «львы» переход 25-летнего игрока еще не подтвердили.

Однако, по данным Sport.ua, «Карпаты» арендовали Устименко у «Кривбасса» до лета 2025 года.

Во второй части предыдущего сезона-2023/2024 Денис Устименко, который, напомним, в составе украинской молодежной команды Украины становился чемпионом мира U-20 в 2019 году, провел в аренде в «Минае», где отыграл в 15 матчах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Умник
Прекратите, я думал у ди марии бабушка Мария со Львова и он решил в честь нее перейти
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