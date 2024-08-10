Карпаты подписали чемпиона мира из Кривбасса

Ряды львовских «Карпат» пополнил нападающий Денис Устименко.

Официально «львы» переход 25-летнего игрока еще не подтвердили.

Однако, по данным Sport.ua, «Карпаты» арендовали Устименко у «Кривбасса» до лета 2025 года.

Во второй части предыдущего сезона-2023/2024 Денис Устименко, который, напомним, в составе украинской молодежной команды Украины становился чемпионом мира U-20 в 2019 году, провел в аренде в «Минае», где отыграл в 15 матчах, забил 5 голов, сделал 2 ассиста.