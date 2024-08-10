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10 августа 2024, 05:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа

Важные события во всех видах спорта

10 августа 2024, 05:57 |
61
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

В субботу, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Черноморец – Заря

Favbet 3.98 – 3.45 – 2.03

17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Favbet 1.62 – 4.55 – 5.16

18:00 Колос – Ингулец

Favbet 2.12 – 3.38 – 3.77

22:15 Наполи – Модена

Favbet 1.17 – 7.30 – 13.70

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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