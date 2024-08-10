ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа

В субботу, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 Черноморец – Заря

3.98 – 3.45 – 2.03

17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

1.62 – 4.55 – 5.16

18:00 Колос – Ингулец

2.12 – 3.38 – 3.77

22:15 Наполи – Модена

1.17 – 7.30 – 13.70