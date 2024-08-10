Другие новости10 августа 2024, 05:57 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 августа
Важные события во всех видах спорта
10 августа 2024, 05:57 |
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В субботу, 10 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 Черноморец – Заря
17:00 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
18:00 Колос – Ингулец
22:15 Наполи – Модена
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