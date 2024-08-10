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Чемпионат Нидерландов
Гронинген
09.08.2024 21:00 – FT 4 : 1
НАК Бреда
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Нидерланды
10 августа 2024, 00:03 | Обновлено 10 августа 2024, 03:11
68
0

Эредивизи стартовала с разгрома. Гронинген крупно обыграл НАК Бреда

Начался сезон в чемпионате Нидерландов

10 августа 2024, 00:03 | Обновлено 10 августа 2024, 03:11
68
0
Эредивизи стартовала с разгрома. Гронинген крупно обыграл НАК Бреда
Getty Images/Global Images Ukraine

Разгромной домашней победой «Гронингена» над «НАК» Бреда начался сезон 2024/25 в нидерландской Эредивизи.

Уже в начале встречи гости остались в меньшинстве после удаления Энеса Махмутовича, а Леандро Бакуна реализовал пенальти. А к перерыву хозяева вели со счетом 3:0 после голов Руя Мендеша и Марио Ренте. Сразу в начале второго тайма уже в ворота «Гронингена» был назначен пенальти – Доминик Яношек был точен. А в середине второго тайма Йорг Схредерс довел итоговый счет до разгрома – 4:1.

Эредивизи 2024/25, тур 1

9 августа

Гронинген – НАК Бреда – 4:1 (3:0)
Голы: Бакуна, 8 (с пенальти), Мендеш, 25, Ренте, 31, Схредерс, 68 – Яношек, 48 (с пенальти).

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чемпионат Нидерландов по футболу Гронинген НАК Бреда
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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