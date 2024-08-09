Рух потерял лидера обороны

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Богдан Слюбик пропустит первую часть сезона.

По нашей информации, накануне матча против «Оболони» оборонец львовской команды получил травму. Ориентировочно Богдан вылетел на 3-4 месяца и не сможет сыграть за команду в первой части сезона.

В прошлом сезоне Слюбик провел 29 матчей и забил 4 гола.