Украина. Премьер лига09 августа 2024, 15:59 |
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Рух потерял лидера обороны
Богдан Слюбик может пропустить первую часть сезона
09 августа 2024, 15:59 |
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Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Богдан Слюбик пропустит первую часть сезона.
По нашей информации, накануне матча против «Оболони» оборонец львовской команды получил травму. Ориентировочно Богдан вылетел на 3-4 месяца и не сможет сыграть за команду в первой части сезона.
В прошлом сезоне Слюбик провел 29 матчей и забил 4 гола.
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