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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 15:59 |
205
0

Рух потерял лидера обороны

Богдан Слюбик может пропустить первую часть сезона

09 августа 2024, 15:59 |
205
0
Рух потерял лидера обороны
ФК Рух. Богдан Слюбик

Как стало известно Sport.ua, защитник «Руха» Богдан Слюбик пропустит первую часть сезона.

По нашей информации, накануне матча против «Оболони» оборонец львовской команды получил травму. Ориентировочно Богдан вылетел на 3-4 месяца и не сможет сыграть за команду в первой части сезона.

В прошлом сезоне Слюбик провел 29 матчей и забил 4 гола.

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инсайд Рух Львов Богдан Слюбик
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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