ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал экс-игрока Динамо

Запорожский «Металлург» официально сообщил о подписании бывшего полузащитника «Динамо» Киев Ахмеда Алибекова. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Алибеков перешел в «Металлург» Запорожье на правах свободного агента. Прошлый сезон он провел в другом клубе Первой лиги, «Эпицентре».

Алибеков начинал свой путь в профессиональном футболе в «Динамо», провел за киевский клуб 8 матчей. До этого занимался в молодежной школе запорожского «Металлурга».

Также защищал цвета «Слована» из Либереца, «Уфы», «Зари» и «Львова». Провел 24 матча за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.