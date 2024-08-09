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Украина. Первая лига
09 августа 2024, 15:04 |
1117
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал экс-игрока Динамо

Ахмед Алибеков продолжит карьеру в Запорожье

09 августа 2024, 15:04 |
1117
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье подписал экс-игрока Динамо
ФК Металлург Запорожье

Запорожский «Металлург» официально сообщил о подписании бывшего полузащитника «Динамо» Киев Ахмеда Алибекова. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан на один год – до лета 2025 года.

Алибеков перешел в «Металлург» Запорожье на правах свободного агента. Прошлый сезон он провел в другом клубе Первой лиги, «Эпицентре».

Алибеков начинал свой путь в профессиональном футболе в «Динамо», провел за киевский клуб 8 матчей. До этого занимался в молодежной школе запорожского «Металлурга».

Также защищал цвета «Слована» из Либереца, «Уфы», «Зари» и «Львова». Провел 24 матча за молодежные сборные Украины разных возрастных категорий.

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Ахмед Алибеков Металлург Запорожье свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Металлург Запорожье
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