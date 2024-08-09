САЧКО: «Первый тайм Кривбасс провел отлично, потом произошел сбой»

Бывший бомбардир «Кривбасса» Василий Сачко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помешало его бывшей команде добиться положительного результата в первом поединке квалификации Лиги Европы с «Викторией» (Чехия):

«Следует отметить, что «Кривбассу» согласно жребию достался неудобный соперник, который действует в силовой манере, в последние годы постоянно выступает в еврокубках. Как по мне, именно этот международный опыт помог «Виктории» в начале второго тайма прибавить в динамике и добиться перелома в игре.

Еще раз убеждаешься, что без набивания шишек – вершин не покорить. «Кривбасс», как говорится, на одном дыхании провел первый тайм, вышел вперед, но потом произошел досадный сбой и соперник воспользовался ошибками в опорной зоне.

Все же, ничего страшного в Кошице не случилось. Это лишь первый поединок. Убежден, что наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб с подопечными продуктивно поработают над исправлением огрехов и в Пльзене украинская команда будет действовать так, как, по крайней мере, вчера до перерыва в Словакии. «Кривбасс» доказал, что может остро атаковать, вот только, чтобы реализация не подвела».

Ранее бывший игрок «Кривбасса» и сборной Украины Андрей Полунин оценил действия команды Вернидуба в ЛЕ.