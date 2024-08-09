Звезда Баварии находится под следствием. Ему грозит до 3 лет заключения

Нидерландский защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт находится под следствием, сообщает немецкое издание BILD.

По информации источника, 24-летний футболист совершил ДТП возле тренировочного комплекса мюнхенского клуба и скрылся с места инцидента. На данный момент происходит сбор доказательств.

Согласно Параграфу 142 Уголовного кодекса Германии (StGB), побег с места аварии будет считаться наездом на человека и будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет или денежным штрафом.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нидерландца в 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что трансфер Маттейса де Лигта в «Манчестер Юнайтед» сорвался.