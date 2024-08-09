Три клуба АПЛ заинтересованы в подписании экс-игрока Шахтера

Бывший вингер «Шахтера» Манор Соломон, который в настоящий момент имеет полноценный контракт с «Тоттенхэмом», в текущее трансферное окно может сменить клуб.

В подписании 25-летнего израильтянина заинтересованы сразу три клуба английской Премьер-лиги: «Брайтон», «Вулверхэмптон» и «Лестер».

В «Тоттенхэме» были бы рады продать Соломона и получить чистую выгоду от его трансфера, так как ранее футболист перешел в стан «шпор» свободным агентом из «Шахтера», использовав положение Annexe 7 ФИФА.

Впрочем, скорее всего, речь пойдет об аренде с правом выкупа. Именно на таком варианте готовы остановится все три английских клуба, которым Соломон ныне интересен.

Также интерес к израильтянину проявляют неназванные клубы из Испании и Германии.

В минувшем сезоне Манор Соломон сыграл лишь 5 матчей в АПЛ (2 ассиста), пропустив большую часть соревновательного процесса из-за серьезного повреждения колена.