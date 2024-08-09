У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси

Аргентинский футбольный специалист Маурисио Почеттино является основным кандидатом на должность главного тренера национальной сборной Соединенных Штатов Америки, сообщает издание FOX Sports.

По информации источника, первые переговоры между коучем и федерацией футбола США состоялись в середине июля.

10 июля США уволили с должности главного тренера сборной Грегга Берхалтера, который вернулся в команду в августе 2023 года после полугодового отстранения, связанного с подозрением в домашнем насилии. С Берхалтером во главе команда провела 14 матчей, одержав лишь 7 побед и 1 ничью.

Последним местом работы Маурисио Почеттино был лондонский «Челси», в котором он провел 1 сезон – 2023/24.

Ранее сообщалось, что США хочет видеть на посту главного тренера национальной команды Юргена Клоппа.