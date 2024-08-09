Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу
Каталонский клуб может арендовать Кингсли Комана
Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает авторитетное издание Sky Sports.
Однако, по информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик уже нашел альтернативу 22-летнему футболисту и представил ее руководству – Кингсли Коман.
На данный момент француз не нужен «Баварии» и она готова отдать его в аренду с опцией выкупа.
Ханс Флик хорошо знает сильные стороны Комана, ведь в 2019-2021 годах они вместе работали в «Баварии».
В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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