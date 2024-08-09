Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу
Испания
09 августа 2024, 11:01 |
421
0

Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу

Каталонский клуб может арендовать Кингсли Комана

09 августа 2024, 11:01 |
421
0
Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кингсли Коман

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Однако, по информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик уже нашел альтернативу 22-летнему футболисту и представил ее руководству – Кингсли Коман.

На данный момент француз не нужен «Баварии» и она готова отдать его в аренду с опцией выкупа.

Ханс Флик хорошо знает сильные стороны Комана, ведь в 2019-2021 годах они вместе работали в «Баварии».

В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

По теме:
Стало известно, почему Петряк все еще не перешел в аренду в Черноморец
Вест Хэм перехватил у Ювентуса бывшего игрока Барселоны
Рекордный трансфер. Борнмут согласился продать звездного игрока
Нико Уильямс Кингсли Коман Барселона Атлетик Бильбао Бавария трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги аренда игрока Ханс-Дитер Флик
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 20:51 2
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ
Чемпион мира проиграл! Определен первый финалист турнира по баскетболу ОИ

Сборная Франции одолела Германию

16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже
Олимпийские игры | 08 августа 2024, 19:18 2
16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже
16-летняя украинка Онофрийчук вышла в финал Олимпийских игр 2024 в Париже

Таисия преодолела квалификацию Олимпиады в личном многоборье в художественной гимнастике

У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси
Футбол | 09.08.2024, 11:24
У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси
У Почеттино есть неожиданный вариант продолжения карьеры после Челси
«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ
Футбол | 09.08.2024, 07:23
«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ
«Свист в одну сторону». Вернидуб раскритиковал арбитра матча Кривбасса в ЛЕ
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Баскетбол | 09.08.2024, 08:01
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада-2024 (баскетбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
Обнародованы судейские записки финала Олимпиады-2024 Хижняк – Оралбай
08.08.2024, 00:35 6
Олимпийские игры
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
ВИДЕО. Российский вратарь опозорился в дебютном матче за ПСЖ
08.08.2024, 09:29 24
Футбол
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс
07.08.2024, 14:16 1
Олимпийские игры
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
09.08.2024, 00:40
Футбол
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
«Зачем это было делать?» Михалик нашел виновного в пропущенном голе Динамо
07.08.2024, 09:35 8
Футбол
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
Отгрузили 6 мячей. На Олимпиаде-2024 определены обладатели бронзы в футболе
08.08.2024, 21:12
Олимпийские игры
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
Медальная таблица Олимпиады-2024. Сборная Украины поднялась в топ-15
09.08.2024, 07:59 12
Олимпийские игры
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
Анчелотти объяснил, почему выпустил Лунина в матче с Челси
07.08.2024, 17:40 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем