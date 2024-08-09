Барселона нашла в Баварии альтернативу Нико Уильямсу

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает авторитетное издание Sky Sports.

Однако, по информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик уже нашел альтернативу 22-летнему футболисту и представил ее руководству – Кингсли Коман.

На данный момент француз не нужен «Баварии» и она готова отдать его в аренду с опцией выкупа.

Ханс Флик хорошо знает сильные стороны Комана, ведь в 2019-2021 годах они вместе работали в «Баварии».

В сезоне 2023/24 Кингсли Коман провел 27 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.