Игрок Вереса назвал условие, при котором команда может взять очки у Динамо

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Андрей, «Верес» в этом туре встретится с «Динамо», которое не сумело обыграть «Рейнджерс» в квалификации ЛЧ. Это как-то может сыграть вам на руку?

– «Динамо» располагает двумя равноценными составами, поэтому даже между матчами еврокубков у них есть возможность освежить основу. У них много игроков высокого уровня. Этот матч станет для нас проверкой.

– «Верес» весной уже отбирал очки у «Динамо» в Ровно – ничья 1:1 на до сих пор не переименованном «Авангарде». Есть желание снова «покусаться» с грандом?

– Я не люблю забегать наперед. Если будем выполнять, что просит тренерский штаб, можем рассчитывать на положительный результат.

Матч «Верес» – «Динамо» Киев состоится 9 августа в 18:00 по киевскому времени.