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  4. Игрок Вереса назвал условие, при котором команда может взять очки у Динамо
Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 09:51 |
517
1

Игрок Вереса назвал условие, при котором команда может взять очки у Динамо

Андрей Кожухарь считает, что матч против столичного клуба станет для ровенчан проверкой

09 августа 2024, 09:51 |
517
1
Игрок Вереса назвал условие, при котором команда может взять очки у Динамо
НК Верес. Андрей Кожухарь

Вратарь ровенского «Вереса» Андрей Кожухарь поделился ожиданиями от матча 2-го тура УПЛ против киевского «Динамо».

– Андрей, «Верес» в этом туре встретится с «Динамо», которое не сумело обыграть «Рейнджерс» в квалификации ЛЧ. Это как-то может сыграть вам на руку?

– «Динамо» располагает двумя равноценными составами, поэтому даже между матчами еврокубков у них есть возможность освежить основу. У них много игроков высокого уровня. Этот матч станет для нас проверкой.

– «Верес» весной уже отбирал очки у «Динамо» в Ровно – ничья 1:1 на до сих пор не переименованном «Авангарде». Есть желание снова «покусаться» с грандом?

– Я не люблю забегать наперед. Если будем выполнять, что просит тренерский штаб, можем рассчитывать на положительный результат.

Матч «Верес» – «Динамо» Киев состоится 9 августа в 18:00 по киевскому времени.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо Андрей Кожухарь
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Перець
Динамо зараз в найкращих ігрових кондиціях, а фантазії у Вереса  як завжди на найвищому рівні 
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