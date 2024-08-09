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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 09:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:41
179
0

ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом

Поединок состоится на стадионе Авангард 9 августа в 18:00

09 августа 2024, 09:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:41
179
0
ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом
ФК Динамо

Киевское Динамо прибыло из польского Люблина в Ровно на матч чемпионата Украины.

В матче 2-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет с Вересом из Ровно.

Поединок состоится в пятницу, 9 августа, на стадионе Авангард в Ровно. Игра начнется в 18:00.

6 августа в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграло вничью с шотландским клубом Рейнджерс (1:1), ответная игра запланирована на 13 августа.

ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Динамо
Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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