Киевское Динамо прибыло из польского Люблина в Ровно на матч чемпионата Украины.

В матче 2-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет с Вересом из Ровно.

Поединок состоится в пятницу, 9 августа, на стадионе Авангард в Ровно. Игра начнется в 18:00.

6 августа в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграло вничью с шотландским клубом Рейнджерс (1:1), ответная игра запланирована на 13 августа.

ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом