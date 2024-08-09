Украина. Премьер лига09 августа 2024, 09:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:41
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ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом
Поединок состоится на стадионе Авангард 9 августа в 18:00
09 августа 2024, 09:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:41
179
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Киевское Динамо прибыло из польского Люблина в Ровно на матч чемпионата Украины.
В матче 2-го тура УПЛ киевское Динамо сыграет с Вересом из Ровно.
Поединок состоится в пятницу, 9 августа, на стадионе Авангард в Ровно. Игра начнется в 18:00.
6 августа в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграло вничью с шотландским клубом Рейнджерс (1:1), ответная игра запланирована на 13 августа.
ВИДЕО. Динамо прибыло из Люблина в Ровно на матч с Вересом
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