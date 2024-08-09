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Украина. Премьер лига
09 августа 2024, 08:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:03
271
1

Черноморец близок к подписанию бразильца. Защитник приехал на медосмотр

Бразильский защитник Кайо Гомес играет на левом фланге обороны

09 августа 2024, 08:23 | Обновлено 09 августа 2024, 09:03
271
1
Черноморец близок к подписанию бразильца. Защитник приехал на медосмотр
Кайо Гомес

Бразильский защитник Кайо Гомес прибыл в расположение Черноморца и проходит медосмотр, сообщает ТаТоТаке.

Бразилец выступал на правах аренды за клуб Сан-Жосеенсе. Его права принадлежит команде Паранаваи.

22-летний защитник Кайо Гомес – правша, но чаще играет на левом фланге обороны.

Ожидается, что одесский клуб возьмет бразильца в аренду на один сезон с правом выкупа.

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Черноморец Одесса медосмотр трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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alex belogubko
почему АВАГИМЯНА не приглашаете а берёте дешёвых легионеров
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