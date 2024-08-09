Черноморец близок к подписанию бразильца. Защитник приехал на медосмотр

Бразильский защитник Кайо Гомес прибыл в расположение Черноморца и проходит медосмотр, сообщает ТаТоТаке.

Бразилец выступал на правах аренды за клуб Сан-Жосеенсе. Его права принадлежит команде Паранаваи.

22-летний защитник Кайо Гомес – правша, но чаще играет на левом фланге обороны.

Ожидается, что одесский клуб возьмет бразильца в аренду на один сезон с правом выкупа.